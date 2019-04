De Nederlandse oud-Europarlementariër en publicist Joost Lagendijk mag terug naar Turkije. Lagendijk meldt op Twitter dat hij dinsdagmiddag van de Turkse ambassadeur te horen heeft gekregen dat hij terug mag naar zijn tweede vaderland. Hij meldt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag dit heeft bevestigd.

Lagendijk, getrouwd met een Turkse vrouw, mocht sinds september 2016 Turkije niet meer in. Hij werd op een vliegveld in Istanbul tegengehouden toen hij vanuit Nederland naar Turkije terug wilde. Hij werkte daar als docent aan een universiteit in Istanbul. De universiteit werd gesloten vanwege mogelijke banden met de Gülen-beweging.