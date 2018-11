Lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag was laag. In 37 gemeenten konden mensen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen wegens herindelingen. In Groningen, Haren en Ten Boer was GroenLinks de grote winnaar.

In de nieuwe fusiegemeente waarin Groningen, Ten Boer en Haren samengaan, krijgt GroenLinks elf zetels. Nu heeft de partij in de Groningse raad vier zetels. De partij is in een klap de grootste geworden en steekt met kop en schouders boven de anderen uit. Erna volgen PvdA met zes zetels, D66 (vijf) en SP (vijf). In Groningen waren 45 zetels te verdelen. De opkomst was 44,1 procent, veel lager dan vier jaar geleden in Groningen (54,5 procent), in Haren (75,5 procent) en Ten Boer (64,4 procent). In de drie gemeenten mochten zo’n 190.00 mensen naar de stembus.

Ook in Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude gingen weinig mensen naar de stembus. Het opkomstpercentage lag daar op 34,9 procent. Er mochten daar ruim 118.000 mensen hun stem uitbrengen. In de nieuwe fusiegemeente krijgt VVD volgens de voorlopige uitslag zeven zetels, evenals de lokale partij HAP, die iets minder stemmen kreeg. Het CDA behaalde vijf zetels.

De christendemocraten deden in sommige gemeenten goede zaken. De partij werd in elk geval de grootste partij in nieuw te vormen gemeenten Noardeast-Fryslân (Friesland), Beekdaelen (Limburg), Westerkwartier (Groningen) en Vijfheerenland (Utrecht).

In totaal ging het om bijna 725.000 mensen die woensdag hun stem mochten uitbrengen, maar velen deden dat dus niet.