In het Betuwse dorp Ochten heeft de politie twee mannen gearresteerd in verband met de vondst van een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Ruim 4300 kilo vuurwerk lag opgeslagen in een trailer die geparkeerd stond op een bedrijventerrein aan de Bonegraafseweg. De politie was erop afgegaan na een melding over een verdachte situatie.

De arrestanten zijn een 19-jarige inwoner van Schijndel en een 18-jarige jongen uit Sint-Michielsgestel. Ze zitten vast en worden verhoord.