Door een lading aardappelen op het wegdek is de N34 tussen afslag Odoorn en Emmen-Noord voorlopig in beide richtingen afgesloten, meldt de politie. Het is daar spekglad.

Een vrachtauto heeft de lading verloren en daardoor is de belangrijke verbinding tussen Groningen en Emmen zeker nog enkele uren gestremd wegens opruimwerkzaamheden, aldus de politie.