Lachgaspatronen in auto dodelijk ongeval

In de auto die zaterdagochtend tegen een café botste in Kortessem (België) waarbij de vijf inzittenden om het leven kwamen, zijn lachgaspatronen gevonden. Dat heeft een woordvoerder van het parket in Hasselt maandag bevestigd naar aanleiding van berichten op de Belgische omroep VRT.

De patronen zijn ook in België vrij verkrijgbaar. Niet bekend is of de jongeren in de auto lachgas hadden gebruikt.

Door het ongeval kwamen vier jonge mannen en een jonge vrouw om, in leeftijden tussen 18 en 22 jaar. Twee van hen waren oud-spelers bij het jeugdteam van MVV in Maastricht: de 19-jarige Mo Nitcheu en de 22-jarige Gerrit Bos. Ook de 20-jarige Portugees Helton Fernandes zat in de auto. Hij speelde een tijd voor de Maastrichtse amateurclub RKVVL/Polaris.

Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur zaterdagochtend toen de bestuurder door onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor, en met hoge snelheid tegen de gevel van het café aanreed. De inzittenden waren op slag dood.