‘Lachgasoorlog’ in Veenendaal

In Veenendaal lijkt een ‘lachgasoorlog’ gaande. Brandstichtingen en beschietingen zijn gericht tegen een plaatselijke horecaondernemer en familieleden.

De daders hebben het volgens betrokkenen voorzien op de lachgashandel van de caféhouder. Hij levert medisch lachgas aan kroegen, feestcafés, sisha lounges en festivals.

Donderdag werd een verdacht pakketje aangetroffen nabij de Cultuurfabriek in Veenendaal, waarin de bibliotheek, de kunstuitleen en een museum zijn gevestigd. Het pand werd uit voorzorg ontruimd, de naaste omgeving werd afgezet. Na drie uur stelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie vast dat sprake was van loos alarm. Een familielid van de lachgashandelaar is werkzaam in de lunchroom in de Cultuurfabriek.

Vorig jaar werd het café van de horecaondernemer tweemaal beschoten. Half september werd er een molotovcocktail naar binnen gegooid. Een week later werd een handgranaat in een plastic tasje aan de deur aangetroffen. Vorige week is een bus van het lachgasbedrijf in brand gestoken. Deze week was de ijssalon van een broer van de caféhouder het doelwit van een brandbom.

Burgemeester Gert-Jan Kats besloot donderdag het café voor komend weekeinde te sluiten “om de rust rondom de horecagelegenheid terug te brengen”. “Op dit moment is er geen andere oplossing”, aldus Kats. “Onze intentie is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. De veiligheid van onze inwoners is onze eerste prioriteit. Het is onacceptabel dat onze Veense samenleving hiermee wordt geconfronteerd.”

Volgens politieteamchef Henk Wiesenekker is de opsporing van de daders “maximaal opgeschaald”. “Ook is het toezicht geïntensiveerd. We zetten alles op alles om de verantwoordelijken aan te houden.”