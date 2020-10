Lachgaskoerier overvallen en mishandeld in Amsterdam

Een 20-jarige man is overvallen en mishandeld terwijl hij in de nacht van woensdag op donderdag als lachgaskoerier aan het werk was in Amsterdam. Meerdere daders schopten en sloegen de man en namen zijn spullen mee, meldt de politie.

De koerier wilde om 00.30 uur een bestelling in de Vianenstraat afleveren, toen meerdere personen op hem afkwamen. Ze sloegen en schopten hem over zijn hele lichaam en bleven hem mishandelen nadat hij was gevallen en op de grond lag. Het slachtoffer is naar de spoedeisende hulp gebracht.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.