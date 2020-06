Lachgas horeca Veenendaal blijft verboden

De verkoop van lachgas in de horeca blijft in Veenendaal verboden. Dat heeft de voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland dinsdag bepaald.

Horeca-ondernemers vroegen om opschorting van het verbod totdat de bezwaarschriften die zij hebben ingediend zijn behandeld.

Burgemeester Gert-Jan Kats is tevreden met de uitspraak. „Het verbod beschermt bezoekers van onze horecagelegenheden, in het bijzonder jongeren. Het ministerie heeft een algeheel verbod van het recreatief gebruik van lachgas aangekondigd. Wij besloten die maatregelen niet af te wachten. Fijn dat we naar oordeel van de rechter een juiste aanpak hanteren. Dit biedt ook kansen voor andere gemeenten.”