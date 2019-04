Laatste zittingsdag proces-Holleeder

Willem Holleeder verschijnt dinsdag voor het laatst in de zittingszaal van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, in het kader van het liquidatieproces dat op 5 februari 2018 begon. Holleeder zelf krijgt op deze 61e dag de gelegenheid nog eenmaal het woord te voeren. Daarvoor reageren zijn advocaten nog een keer op de stellingen van het Openbaar Ministerie, dat op 1 maart een levenslange gevangenisstraf heeft geƫist.

Holleeder (60) staat terecht als vermoedelijke opdrachtgever van vijf huurmoorden, gepleegd tussen januari 2003 en april 2006. Onder de slachtoffers zijn Holleeders vroegere criminele handlanger Cor van Hout en de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra. Holleeder heeft iedere betrokkenheid ontkend. Ook wijst hij de beschuldiging van de hand dat hij samen met de criminelen Stanley Hillis en Dino Soerel een bende zou hebben gevormd, gericht op het plegen van huurmoorden. Holleeders advocaten hebben op alle punten van de aanklacht vrijspraak bepleit.

In het zeer omvangrijke onderzoek zijn talloze getuigen gehoord. Meest opvallend in die reeks waren Holleeders zussen Astrid en Sonja, die ook in de rechtszaal verklaringen tegen hun broer hebben afgelegd. Deze getuigenissen gingen vaak met veel emotie gepaard.

De uitspraak van de rechtbank staat gepland op 4 juli. Op 9 mei zal de rechtbank nog een zogeheten pro-formazitting beleggen, omdat Holleeder in voorlopige hechtenis zit. Het voortduren daarvan moet elke drie maanden door de rechter worden getoetst.