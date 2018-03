Laatste Wil: Strafonderzoek is bizar

Bestuurslid Petra de Jong van de Coöperatie Laatste Wil (CWL) spreekt van een bizarre beslissing van het OM om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar haar organisatie. Ze vindt dat justitie de coöperatie gelijkstelt met motorclubs die wapens en drugs verhandelen. ,,En dat terwijl 60 procent van de bevolking voor een 'laatste-wil-middel' is en we er elke dag nieuwe leden bij krijgen." Dat meldt Nieuwsuur.

Verspreiding van een poeder waarmee zelfmoord gepleegd kan worden, is strafbaar en de Coöperatie Laatste Wil is mogelijk een criminele organisatie die onmiddellijk moet stoppen met al haar activiteiten, stelt het Openbaar Ministerie. Gisteren is de coöperatie verzocht haar activiteiten met onmiddellijke ingang te staken.

CWL heeft drieduizend leden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar ze het poeder kunnen krijgen. Daar hebben 1100 leden zich voor aangemeld. Maar door het OM-onderzoek staat alles nu even stil.