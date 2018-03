Laatste Wil noemt strafonderzoek bizar

Het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW) is bizar. „We worden eigenlijk beetje neergezet als criminele organisatie”, zegt bestuurslid Petra de Jong van de coöperatie in Nieuwsuur. De coöperatie heeft inmiddels wel haar activiteiten opgeschort.

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen en heeft de CLW verzocht om alle activiteiten te staken, zoals verspreiding van een zelfdodingsmiddel, het geven van instructies en het bijeen brengen van kopers. Justitie begint dat onderzoek omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is, net als het verschaffen van middelen daarvoor. De organisatie heeft een middel gevonden dat de dood tot gevolg heeft en maakte vorige week bekend het zelfdodingsmiddel daadwerkelijk te gaan bestellen.

Bestuurslid De Jong noemt het verbieden van de coöperatie niet de oplossing. „Er is een hele maatschappelijke stroming van een hele grote groep mensen die vindt dat zelfbeschikking aan het eind van het leven mogelijk moet zijn.” De Jong bestrijdt dat de coöperatie zich bezighoudt met hulp bij zelfdoding. „Wij informeren. En informeren mag.”

Maandag is er een gesprek tussen het OM en Laatste Wil. „Wij zullen geen dingen doen die wettelijk niet mogen. Als het OM zegt dat wij onze activiteiten moeten opschorten, dan doen we dat.” En: „Onze leden zijn 23.000 mensen die allemaal het idee hebben dat het hun recht is aan het eind van hun leven zelf over hun einde te kunnen beschikken.”