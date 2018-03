Laatste Wil geeft geen info meer over middel

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) geeft haar ruim 23.000 leden definitief geen informatie meer over het middel tot zelfdoding. De bedoeling was dat aangesloten ‘inkoopgroepen’ het middel met die informatie konden inkopen. Maar na een gesprek maandag met het Openbaar Ministerie (OM) zet CLW deze activiteit stop omdat ze de leden niet met het strafrecht in aanraking wil brengen.

CLW had de informatieverstrekking al opgeschort, nadat het OM vorige week een strafrechtelijk onderzoek aankondigde. CLW gaat wel met andere activiteiten door, aldus bestuurslid Petra de Jong na een „constructief’ gesprek met het OM, waarin volgens haar duidelijkheid over beide standpunten is ontstaan. Justitie moet de wet volgen zoals die nu is, erkent De Jong. Intussen zet de organisatie de pogingen voort om wettige mogelijkheden tot zelfdoding te verwezenlijken. ,,Daar gaan we een tandje bovenop doen.”

Het geeft mensen al veel rust als ze iets in huis hebben dat ze eventueel kunnen toepassen, zegt De Jong. Het OM volgt haar organisatie sinds die in september 2017 bekendmaakte van plan te zijn een zelfdodingsmiddel aan haar leden bekend te maken. De directe aanleiding voor het vorige week aangekondigde strafrechtelijk onderzoek was dat inkopers het middel daadwerkelijk zouden gaan bestellen.

Coöperatie Laatste Wil vindt dat het eigen levenseinde ‘mag en kan worden geregisseerd’. Ze vond daar het middel voor, waarover ze de informatie nu met de leden had willen delen.

De leden krijgen binnenkort een voorstel van de coöperatie over hoe ze de contributie van 15 euro per persoon nu verder wil gaan besteden.