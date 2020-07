Laatste voorbereidende zitting zaak bioscoopmoorden Groningen

De rechtbank in Groningen houdt donderdag een vermoedelijk laatste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen Ergün S., die wordt verdacht van het doodsteken van een schoonmakersechtpaar in een bioscoop in Groningen, op 26 oktober vorig jaar. Het inhoudelijke proces staat gepland voor 29 september. Naar verwachting is de gedragskundige rapportage van het Pieter Baan Centrum dan klaar.

S. zou op de bewuste ochtend een slaapplaats hebben gezocht in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Binnen is hij naar eigen zeggen overlopen door Gina Visser (55). Hij zou hebben gezwaaid met een mes, waardoor de vrouw achterover viel. Vermoedelijk is haar man Marinus Visser (56) op het geschreeuw afgekomen, waarna S. hem met het mes aanviel. Van het doodsteken van de man zei S. eerder niets meer te weten. Op het gebruikte mes is bloed van beide slachtoffers gevonden. Volgens S. verkeerde hij destijds in een psychose. De slachtoffers kwamen uit Slochteren en werkten al jarenlang als schoonmaker in de bioscoop.

S. werd een dag na de steekpartij bij een tankstation in Groningen getraceerd. De politie schakelde hem uit door hem in een been te schieten. Na de ontdekking van de lichamen van de slachtoffers was vrijwel direct duidelijk dat S. de vermoedelijke dader was. Bewakingscamera’s hebben hem geregistreerd en in de bioscoop had hij identiteitspapieren achtergelaten.