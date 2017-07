Laatste Vierdaagsedag start met 38.717 lopers

De laatste dag van de 101e Vierdaagse van Nijmegen start vrijdag met 38.717 lopers. Donderdag moesten 1002 wandelaars hun tocht staken, heeft de organisatie laten weten.

De hevige regen tijdens de eerste uren van de derde etappe van de Vierdaagse zorgde voor veel meer blaren dan gewoonlijk bij de lopers. Dat is een reden dat er dit jaar ruim honderd mensen meer uitvielen dan vorig jaar op de derde dag. De derde loopdag voert onder meer over de sterk dalende en stijgende Zevenheuvelenweg in Groesbeek.

Vrijdag loopt het wandellegioen via het Brabantse Cuijk en het Limburgse Mook naar de intocht over de Sint Annastraat in Nijmegen. De 86-jarige Bert van der Lans voltooit dan als eerste Vierdaagseloper ooit zijn zeventigste tocht, als hij de finish haalt.