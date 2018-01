Laatste vaartocht Schulpengat naar Texel

Belangstellenden konden zondag voor het allerlaatst meevaren op de Schulpengat, de veerboot tussen Texel en Den Helder. Na 26 jaar dienst werd het schip nog één keer ingezet.

De Schulpengat kwam op 18 februari 1991 in dienst als vlaggenschip van Teso, dat de bootdienst tussen Texel en Den Helder exploiteert. Het was het tweede dubbeldeksschip en kon 1750 passagiers en zo’n 240 auto’s vervoeren. Dit waren vijfhonderd passagiers en vijftig auto’s meer dan zijn voorganger de Molengat. De Schulpengat heeft als vlaggenschip gevaren tot de komst van de Dokter Wagemaker in 2006.

De afgelopen tien jaar is de Schulpengat voornamelijk ingezet als reserveboot. Met de komst van het nieuwste schip van Teso, de Texelstroom, is de Schulpengat niet meer nodig. De volgende bestemming is nog onbekend: een geschikte koper heeft zich nog niet gemeld.

Zondag om 20.00 uur was de laatste afvaart van de Schulpengat, uit Den Helder.