Laatste trein over oude Botlekbrug

De laatste trein gaat zaterdag na 62 jaar over de oude Botlekbrug. Rijkswaterstaat en Prorail gaan een nieuwe spoorverbinding en een verbinding voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe Botlekbrug aanleggen. De oude brug wordt gesloopt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind volgend jaar klaar.

De nieuwe Botlekbrug kan meer weg- en treinverkeer aan dan de oude brug. Het nieuwe exemplaar wordt 14 meter hoog, 6 meter hoger dan de oude brug. Ook beschikt hij over twee doorvaartopeningen van ruim 87 meter breed. Hierdoor hoeft hij minder vaak open: van vijftig naar twintig openingen per dag. Na de sloop van de oude brug kunnen schepen de brug aan beide kanten passeren.

Het spoorverkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Botlekspoortunnel waardoor de hinder voor de goederenvervoerders beperkt is. Schepen kunnen te maken krijgen met stremmingen en hinder op de vaarweg. Schepen lager dan 14 meter kunnen in de meeste gevallen onder de dichte brug doorvaren.