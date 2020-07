Laatste schooldag voor leerlingen regio Midden

Nog één dag naar school en dan begint ook voor scholieren in regio Midden de zomervakantie. De ANWB merkt dat Nederlanders dit jaar minder op vakantie gaan naar Frankrijk en Italië en zet daarom minder monteurs in. Dichtbijzijnde bestemmingen in Duitsland en Nederland zijn juist meer in trek.

Na vrijdag gaan de scholen dicht in Zuid-Holland, vrijwel de gehele provincie Utrecht, de noordelijke helft van Gelderland en enkele gemeenten in Flevoland en Noord-Brabant. De komende vier weken hebben scholieren in het gehele land zomervakantie. Daarna worden leerlingen in regio Noord als eerste weer verwacht in de schoolbanken.

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn de vakantievoorkeuren van Nederlanders dit jaar veranderd, vertelt een woordvoerder van de ANWB. Ze verkiezen kamperen boven een citytrip. Want in de frisse buitenlucht verwachten ze minder snel het coronavirus op te lopen dan in de drukte van de stad.

„We merken dat Nederlanders nog steeds naar het buitenland gaan, maar lang niet zoveel als vorig jaar”, vult de woordvoerder aan. Daarom stuurt de toeristenbond geen eigen monteurs naar Italië en rijden in Frankrijk slechts zes monteurs rond. Normaal gesproken waren er ’s zomers drie monteurs in Italië en twaalf in Frankrijk. Vakantiegangers die stranden in deze landen zullen als gebruikelijk wel worden geholpen door garages en monteurs van buitenlandse partners van de ANWB. De toeristenbond kan meer mensen inzetten als het onverhoopt toch druk wordt in deze landen. In Nederland worden juist meer monteurs ingezet.

De alarmcentrales voor vakantiepech in Assen en Den Haag worden ook dit jaar bijgestaan door steunpunten in München, Lyon en Barcelona. De bezetting zal hier wel lager zijn dan normaal. Ook kunnen vakantiegangers zaterdag traditiegetrouw hun auto laten controleren door monteurs van ANWB bij het Brabantse Hazeldonk, aan de Belgische grens.