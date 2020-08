Laatste reeks Bevrijdingsjournaals over Indië en wederopbouw

De NOS begint donderdagavond aan de vijfde en laatste reeks Bevrijdingsjournaals, gepresenteerd door Herman van der Zandt. De laatste reeks staat helemaal in het teken van de wederopbouw in het door de Tweede Wereldoorlog vernielde Nederland en de laatste oorlogsdagen in voormalig Nederlands-Indië. Ook de twee Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki krijgen aandacht.

De NOS begon de serie in juni vorig jaar bij de 75ste herdenking van D-Day, de geallieerde landing in Normandië in Frankrijk. De laatste reeks eindigt op 15 augustus, volgende week zaterdag. Op die dag capituleerde Japan en daardoor was voormalig Nederlands-Indië ook bevrijd. In de Bevrijdingsjournaals, direct na het Journaal van 20.00 uur, wordt het oorlogsnieuws van 75 jaar geleden gebracht „alsof het het nieuws van vandaag is”, aldus de omroep.

In de journaals wordt onder andere aandacht besteed aan hoe Nederland omging met tienduizenden landgenoten die in de oorlog ‘fout’ waren geweest. De eerste inzamelingen voor compleet verwoeste steden als Nijmegen en Venray komen op gang en de regering roept 5 mei, de dag van de bevrijding van Nederland, uit tot nationale feestdag. Nederland wil na de Japanse bezetting in Indië doorgaan zoals voor de oorlog, maar de eerste tekenen dat het land zelfstandig wil worden, zijn er al.