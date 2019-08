Laatste provincie presenteert nieuw bestuur

Op de dag af vijf maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben alle provincies een nieuw bestuur. Zuid-Holland presenteert dinsdag als laatste het collegeakkoord en de nieuwe ploeg van gedeputeerden. Begin september gaan zij waarschijnlijk aan de slag.

Het Zuid-Hollandse bestuur bestaat uit VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA. De grootste partij in de provincie, Forum voor Democratie, belandt in de oppositie.

De verkiezingen voor Provinciale Staten waren op 20 maart. Forum voor Democratie kreeg landelijk de meeste stemmen. De partij won in drie provincies, werd in zes provincies de tweede partij en drie keer de derde partij. Maar uiteindelijk zit de partij van Thierry Baudet alleen in Limburg in het bestuur. Groningen en Drenthe hadden als eersten een nieuwe coalitie, twee maanden na de stembusgang.