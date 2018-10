Laatste plek in Nederland krijgt chipkaart

Schiermonnikoog is de enige plek in Nederland waar mensen nog niet kunnen inchecken in het openbaar vervoer. Reizigers moeten een kaartje kopen bij de buschauffeur. Maar dat gaat veranderen: vanaf januari kunnen mensen ook op het Waddeneiland reizen met de chipkaart. Ook pinnen in de bus wordt dan mogelijk.

Schiermonnikoog heeft vijf buslijnen. Vier daarvan beginnen bij de dam waar de veerboot vanuit Lauwersoog aankomt. De ritten worden uitgevoerd door Arriva, de zes bussen op het eiland zijn van de provincie. Die trekt ruim 115.000 euro uit om de incheckkastjes te installeren.