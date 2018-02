Laatste Maasbruggen-veteraan overleden

De laatste veteraan van de strijd om de Maasbruggen in Rotterdam, William ‘Bill’ Ramakers, is overleden. De laatste zogenoemde Zwarte Duivel overleed in de nacht van dinsdag op woensdag op 95-jarige leeftijd in zijn Canadese woonplaats Londen, meldt het ministerie van Defensie.

Ramakers vocht volgens het ministerie als zeventienjarige marinier in de meidagen van 1940 dagenlang met zijn kameraden in de strijd om de Maasbruggen in Rotterdam tegen de Duitsers. Vanwege hun standvastige verzet kregen de mariniers gekleed in donkerblauwe uniformen van de Duitsers de bijnaam ‘die schwarzen Teufel’.

Ramakers, die samen met zijn kameraden de Duitse opmars over de Nieuwe Maas tot staan wist te brengen, was al krijgsgevangen gemaakt toen het centrum van de Maasstad op 14 mei 1940 werd gebombardeerd. Kort nadat hij krijgsgevangen was gemaakt, wist hij echter te ontsnappen.