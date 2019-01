Laatste krakers weggehaald van ADM-terrein

De laatste krakers zijn weggehaald van het zogenoemde ADM-terrein in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Daarmee is een einde gekomen aan de ontruiming van de culturele vrijplaats, die 21 jaar geleden werd gekraakt. Bij de actie, die volgens de politie rustig verliep, zijn elf personen aangehouden omdat ze weigerden te vertrekken.

Tientallen handhavers van de gemeente gingen maandagochtend samen met de politie het terrein op om het leeg te maken. De ongeveer 130 bewoners moesten er op eerste kerstdag weg zijn, maar een groot deel ervan weigerde te vertrekken. Dat deden de meesten van de ongeveer vijftig resterende krakers nu uiteindelijk alsnog, op vijftien diehards na. De mobiele eenheid (ME) moest eraan te pas komen om ze los te maken van de voorwerpen waaraan ze zich hadden vastgeketend.

Zo hadden vijf personen zichzelf vastgemaakt aan een kunstwerk op het terrein. Ook hing er iemand in een kooi boven de grond in een loods en zaten er twee bewoners in een ‘ufo op poten’.

Op het terrein bleven caravans en andere, veelal bijzondere woonunits verlaten achter. Ook lagen er nog veel persoonlijke bezittingen. Volgens een woordvoerder van de gemeente bekijkt een taxateur welke spullen nog waarde hebben. Die worden opgeslagen, de rest gaat weg. Op een later moment wordt gekeken of de bewoners hun eigendommen nog kunnen terugkrijgen.

Het eerste pand op het terrein is inmiddels gesloopt. Nadat was geconstateerd dat het leeg was, is het overgedragen aan de eigenaar van het terrein, Chidda Vastgoed. Die ging meteen tot de sloop over, om een nieuwe kraak te voorkomen. Volgens de gemeentewoordvoerder moet de eigenaar ervoor zorgen dat het terrein niet weer in handen komt van de krakers. Daarvoor worden onder meer particuliere beveiligers ingezet.

Het vastgoedbedrijf wil op het terrein een servicewerf voor scheepsonderhoud en -reparatie vestigen. De aannemers staan volgens een woordvoerder al klaar om te beginnen. Hij verwacht echter dat er nog wel twee maanden nodig zijn om het hele terrein leeg te maken.

Dinsdag dient er nog een kort geding over de ontruiming, dat de krakers hebben aangespannen.