Laatste keer voor grootste kerststal Europa

De internationaal bekende ‘grootste kerststal van Europa’ wordt voor de laatste keer opgebouwd. In december is de stal van meer dan 100 vierkante meter nog eenmaal te zien tijdens het Feest van Licht in Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting bij Nijmegen. Het diorama met meer dan 1800 figuren is sinds 2008 telkens op een andere plek opgebouwd.

Het bouwen van de enorme kerstvoorstelling kost eigenaars Fred van der Zwet en Roel den Dulk uit het Friese Ferwerd vele weken. Dat is ook de reden dat ze ermee stoppen: „We willen een rustiger kerstperiode voor onszelf.”

Om het diorama te bouwen moeten elk jaar tientallen verhuisdozen met beeldjes, veertig kisten met stenen en hout en vele zakken zand worden versleept. De enorme kerstvoorstelling trekt elk jaar vele duizenden bezoekers. Wat er na de expositie met de collectie gaat gebeuren is volgens de eigenaars nog niet bekend.