Laatste huurders verlaten Fort Oranje

De laatste huurders verlaten komende dagen de beruchte probleemcamping Fort Oranje in Rijsbergen. De paar overgebleven huurders van stacaravans krijgen in maart de sleutel van hun nieuwe huis, vertelde een woordvoerder van de gemeente Zundert woensdag.

Het vervallen recreatiepark kreeg afgelopen jaar volop aandacht vanwege de schrijnende omstandigheden van de bewoners. De gemeente nam het beheer van de camping over van de eigenaar om de camping te saneren. De ontruiming begon eind juli en er was een jaar voor uitgetrokken. In totaal zijn ruim negenhonderd bewoners vertrokken.

Na het vertrek van de laatste huurders blijven nog zes stacaravans op plaatsen die eigendom zijn van de bewoners. Twee stacaravans worden permanent bewoond. De gemeente is niet van plan om de staanplaatsen te kopen.

Wat er met Fort Oranje gaat gebeuren, is ook nog niet duidelijk.