Laatste groep paarden uit Oostvaardersplassen

De laatste groep overtollige konikpaarden is woensdagochtend vertrokken uit de Oostvaardersplassen. De vijftig paarden zijn onderweg naar natuurgebied Republican Landscape Reserve Naliboksky in Wit-Rusland. Eerder deze maand zijn al honderd paarden naar dat gebied gebracht, aldus Staatsbosbeheer. Er zijn ook 29 paarden naar een natuurgebied in Spanje verhuisd.

De paarden moesten de Oostvaardersplassen verlaten, omdat er veel te veel grote grazers in dat natuurgebied liepen. De provincie Flevoland besloot vorig jaar dat er 450 paarden in de Oostvaardersplassen mochten overblijven.

Ook moeten 1800 edelherten worden afgeschoten. Staatsbosbeheer is daar eind vorig jaar mee begonnen. In april is het karwei stilgelegd om de vogels in het reservaat niet te verstoren tijdens het broedseizoen. Op 1 september gaat het afschot verder. In het gebied is ruimte voor 490 edelherten.

Op het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen is nog steeds veel kritiek. Volgens actievoerders gaat het met de paarden in Spanje helemaal niet goed. Zaterdag is er weer een demonstratie tegen het vermeende dierenleed.