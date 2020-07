Laatste eregroet voor omgekomen bemanningsleden marinehelikopter

Vrijdag en zaterdag vliegen helikopters van de luchtmacht in een zogenoemde missing man formation, als laatste eregroet aan de twee bij Aruba omgekomen bemanningsleden van een marinehelikopter. Vrijdag is dat in de omgeving van Venray, zaterdag in de omgeving van Den Helder, meldt de luchtmacht.

De laatste eregroeten worden tussen 11.00 en 12.00 uur uitgevoerd. Afgelopen zaterdag kwamen de lichamen van de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies aan op Vliegbasis Eindhoven. Na een korte ceremonie werd hun stoffelijk overschot overgedragen aan de familie.

Martens kwam volgens regionale media uit het nabij Venray gelegen Well, hoewel ze inmiddels woonde in Leeuwarden. Warnies woonde volgens regionale media in Den Helder.

De marinehelikopter van het type NH-90 stortte 19 juli in zee bij terugkeer van een patrouille in opdracht van de Arubaanse kustwacht. Twee andere bemanningsleden raakten niet gewond bij de crash. De Inspectie van Defensie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de marechaussee doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.