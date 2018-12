Laatste dag vuurwerkverkoop

Voor de vuurwerkhandel breekt maandag de laatste verkoopdag van pijlen, rotjes, cakes en potten aan. Consumenten konden ook vrijdag en zaterdag al vuurwerk inslaan. Zondag waren de winkels gesloten.

Naar verwachting is er weer voor tientallen miljoenen aan vuurwerk over de toonbank gegaan. Vorig jaar gaven Nederlanders hier ongeveer 68 miljoen euro aan uit, maar de branche verwacht dat er dit keer iets meer aan is gespendeerd.

Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur 2019. De minimumleeftijden voor het afsteken van vuurwerk zijn 12, 16 en 18 jaar. Die leeftijden hangen af van het soort vuurwerk dat mensen kopen. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd de klant moet hebben om het te mogen afsteken. Verkopers van vuurpijlen moeten sinds dit jaar voor het eerst lanceerstandaards meeleveren.