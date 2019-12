Laatste dag van verkoop vuurwerk

Consumenten kunnen dinsdag voor het laatst vuurwerk voor deze jaarwisseling in de winkels kopen. Zaterdag en maandag konden mensen hun pijlen, rotjes, cakes en potten al inslaan. Zondag waren de winkels gesloten.

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland is tot dusver zeer tevreden over de vuurwerkverkopen en houdt met enige slagen om de arm rekening met een verkooprecord. Het oude record dateert van de jaarwisseling 2008/2009 met 74 miljoen euro aan verkocht vuurwerk. „De berichten van importeurs en verkopers zijn hoopgevend. We horen enthousiaste verhalen over omzetten. Nederland is nog steeds blij met vuurwerk”, aldus een woordvoerder van de branchevereniging.

Nederlanders gaven vorig jaar voor 70 miljoen euro uit aan vuurwerk. Dat is meer dan de voorgaande twee jaren toen er voor 68 miljoen euro vuurwerk werd gekocht.

Dit jaar kan voor het laatst vuurwerk in de zwaarste categorie worden gekocht. Groot vuurwerk zoals Chinese rollen en honderdduizendklappers zijn vanaf de jaarwisseling 2020-2021 verboden. Verkopers moeten verplicht gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten aan klanten meegeven. Ook moet instructie gegeven worden door de verkoper hoe het vuurwerk veilig wordt afgestoken.

Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur 2020. De minimumleeftijden voor het afsteken van vuurwerk zijn 12, 16 en 18 jaar. Die leeftijden hangen af van het soort vuurwerk dat mensen kopen. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd de klant moet hebben om het te mogen afsteken.