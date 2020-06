Laatste coronapatiënt verlaat ziekenhuis Aruba

Op Aruba is dinsdag de laatste patiënt met coronabesmetting uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om een man die 55 dagen op de intensive care heeft gelegen, maar nu voldoende is opgeknapt en naar huis mag. Dat betekent dat er geen actieve besmettingen meer zijn op het eiland. Aruba zegt daarmee klaar te zijn voor het ontvangen van toeristen.

Op het eiland waren er in totaal 101 besmettingen. Drie mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. In totaal zijn 2179 mensen getest. Op dit moment zitten 77 personen nog in quarantaine, dat gaat voornamelijk om Arubanen die onlangs zijn teruggekeerd uit het buitenland.