Laatste beurt OM in proces-Holleeder

Het Openbaar Ministerie (OM) komt maandag nog eenmaal aan het woord in de strafzaak tegen Willem Holleeder, die wordt verdacht van het verstrekken van een reeks moordopdrachten. Het OM zal reageren op het vijfdaagse pleidooi van Holleeders advocaten, die de rechtbank hebben gevraagd hun cliënt vrij te spreken van alle beschuldigingen. Op 1 maart eiste het OM een levenslange gevangenisstraf tegen de 60-jarige „topcrimineel”.

Het bewijs tegen Holleeder bestaat uit een groot aantal getuigenverklaringen, waaronder die van Holleeders zussen Astrid en Sonja. Volgens de advocaten heeft geen enkele getuige concreet, doorslaggevend bewijs geleverd voor de stelling dat Holleeder opdracht heeft gegeven om Cor van Hout, Willem Endstra, John Mieremet, Kees Houtman en Thomas van der Bijl te liquideren.

De raadslieden - Sander Janssen en Robert Malewicz - betwisten ook de motieven die Holleeder volgens het OM heeft gehad om de moorden te laten plegen. Het OM stelt dat Holleeder samen met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis een driemanschap heeft gevormd dat in de onderwereld beschikte over leven en dood. Ook voor die stelling is geen bewijs, aldus de advocaten.

Ook dinsdag is gereserveerd voor de zogeheten repliek van het OM, maar de verwachting is dat alleen maandag nodig zal zijn. Of dat gevolgen heeft voor het schema van de rechtbank is nog niet duidelijk. Volgens de planning reageren de advocaten op 1 en 2 april nog een keer op het OM. Het laatste woord van de verdachte Holleeder staat voor 2 april in de agenda.

De rechtbank doet uitspraak op 4 juli.