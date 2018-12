„Laat student meepraten over besteding geld”

Studenten worden onvoldoende betrokken en gehoord bij de besteding van basisbeursgelden die worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs, terwijl dat wel zo is afgesproken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) onder alle medezeggenschapsraden op universiteiten en hogescholen, zo meldt de organisatie maandag.

Volgens het ISO is onder de noemer ‘kwaliteitsafspraken’ afgesproken dat medezeggenschapsraden betrokken worden bij en moeten instemmen met plannen. „De afspraak was duidelijk”, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink. „Studenten moeten meepraten over de besteding van het basisbeursgeld, zodat de kwaliteit van hun onderwijs hier maximaal van kan profiteren.”

Aan het begin van het collegejaar 2015/2016 is het leenstelsel ingevoerd. Studenten kregen geen basisbeurs meer, maar afgesproken werd dat het geld dat daarmee bespaard wordt opnieuw in het onderwijs wordt gestoken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de medezeggenschapsraden.

Uit de inventarisatie blijkt dat „de kwaliteitsafspraken en de betrokkenheid van studenten op veel plekken onvoldoende is”, stelt ISO. Vooral studenten aan hogescholen zijn niet goed op de hoogte van de afspraken en ook op universiteiten „zijn voorbeelden te zien waarin het bestuur de medezeggenschap omzeilt, of druk uitvoert om in te stemmen met de plannen.”

Volgens het ISO is het aan studenten om initiatief te nemen om zaken te verbeteren, maar dan moeten instellingen hiertoe wel de mogelijkheid geven. Veel instellingen stellen hierin teleur, aldus ISO. Van den Brink: „De komende maanden moet er verbetering komen, anders zal de minister stappen moeten ondernemen.”