‘Laat straf om moord op ex in Waalwijk staan’

De straf voor John F. voor de moord op zijn 28-jarige ex-vriendin bij een ziekenhuis in Waalwijk moet in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal (AG) aan de Hoge Raad, waar F. tegen het vonnis in cassatie was gegaan.

Het gerechtshof in Den Bosch legde de man uit Zevenbergen twaalf jaar cel en tbs op omdat hij zijn ex met voorbedachten rade zou hebben gedood. F. ging in cassatie omdat het hof die voorbedachte raad onvoldoende zou hebben gemotiveerd. De AG ziet niet hoe het gerechtshof tot een ander oordeel had kunnen komen.

De ex-vriendin Linda van der Giesen werd in 2015 doodgeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Waalwijk, waar ze werkte. De moord kreeg veel aandacht omdat de politie op de hoogte was van de hooglopende ruzie tussen de voormalige partners en wist dat F. een pistool had aangeschaft. Met haar aangifte van bedreiging en stalking was niets gedaan en de politie moest na de moord diep door het stof.

De Hoge Raad doet op 7 januari uitspraak.