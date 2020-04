‘Laat mensen in vreemdelingendetentie vrij in tijden van corona’

Mensen die in vreemdelingendetentie zitten en wachten op uitzetting naar een ander land, moeten vrij worden gelaten. Daarvoor pleit STIL, een stichting die opkomt voor belangen van mensen zonder verblijfsvergunning, bij het ministerie voor Veiligheid en Justitie.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus, kan het nog een hele tijd duren voordat mensen worden uitgezet. „Zeker gezien het feit dat deze mensen niet opgesloten zitten wegens een strafbaar feit en de detentie relatief lang kan duren, is dit in onze ogen een onevenredig zwaar regime. We vinden deze situatie onacceptabel en onmenselijk”, aldus STIL.

De stichting geeft verder aan dat de omstandigheden voor de mensen in vreemdelingendetentie vanwege het coronavirus ook zwaarder zijn geworden. Mensen mogen geen bezoek ontvangen en er zijn minder sportactiviteiten.

De oproep van STIL wordt onder meer gesteund door Amnesty International Nederland en GroenLinks.