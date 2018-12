„Laat huisbezitter en huurder niet dupe worden”

Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt het klimaatplan, dat vrijdag is gepresenteerd, een plan met veel voetangels en klemmen. Het vormt een goede basis, vindt de vereniging, maar bijvoorbeeld de kosten waar huiseigenaren voor opdraaien blijven een groot vraagteken.

Voor de vereniging is van belang dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn, zodat iedereen mee kan doen. „We zijn blij dat dit als uitgangspunt is opgenomen, maar de doorrekening zal moeten uitwijzen of het wordt waargemaakt. Bovendien mogen de kosten van de energietransitie niet eenzijdig worden afgewenteld op consumenten”, aldus algemeen directeur Cindy van de Velde.

Voor de Woonbond is met name van belang dat huurders niet de dupe worden van het klimaatbeleid. Het plan voorziet in een verschuiving van belasting van elektriciteit naar gas. Zo wordt gas duurder. „Een logische stap, maar huishoudens met lage inkomens die nog in slecht geïsoleerde woningen wonen, mogen niet de dupe worden”, vindt directeur Paulus Jansen. Hij is blij met de wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van woningen. Corporaties maken op korte termijn circa 100.000 woningen aardgasvrij.