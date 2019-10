‘Laat fonds problematische schulden opkopen’

In elke straat in Nederland woont minstens één gezin dat kampt met risicovolle of problematische schulden. In totaal gaat het om anderhalf miljoen huishoudens en de problematiek neemt nog steeds toe. ChristenUnie en PvdA willen daarom dat er een fonds komt dat de schulden opkoopt.

Door tussenkomst van zo’n fonds hebben huishoudens nog maar een schuldeiser, lopen de schulden niet verder op en kunnen hulpverleners zich richten op schuldhulpverlening en -sanering.

Een gezin met diepe schulden heeft gemiddeld veertien schuldeisers, voor in totaal 43.000 euro. „Schulden zijn een pervers verdienmodel geworden van incassobureaus en handelaren die een slaatje willen slaan uit de situatie”, aldus Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.