„Laat christelijk geluid in de klas horen met natuurkundeles over Faraday”

Maakt het uit of je Duits, natuurkunde en economie krijgt op een christelijke school of niet? Leerlingen hebben geen idee; leraren weten niet altijd hoe ze het moeten aanpakken. Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek bij Driestar educatief, pleit ervoor lessen een andere kleur te geven.

„Het is toch geen godsdienst?” vroegen leerlingen hem. „Grosso modo zien zij geen verband tussen de christelijke identiteit van de school en de vakken”, constateert Murre. Hij deed anderhalf jaar onderzoek naar lesgeven vanuit christelijk perspectief. Deze donderdag houdt hij zijn lectorale rede bij een symposium over christelijk leraarschap in Gouda.

Het belang van een christelijk geluid in alle lessen wordt breed onderkend, merkte Murre in gesprekken met docenten, bestuurders en teamleiders op reformatorische scholen. Maar hoe kun je dat laten doorklinken? Zeker als je als docent geen tijd hebt om lessen los van de methode in elkaar te zetten?

Daarvoor ziet de lector kansen genoeg. Hij vertelt over een Engelse les, waar leerlingen moesten vertellen wie hun held is. Sporters en personages uit de filmwereld passeerden de revue. „Wat zou er gebeuren”, vroeg Murre de docent na afloop, „als jij hun een lijstje met tien ‘helden’ zou geven – met namen van Nelson Mandela, een predikant, Paulus, een zendeling? En de leerlingen dan vraagt om naast hun eigen held iemand van dat lijstje te kiezen? En hen laat vertellen op wie ze het meest zouden willen lijken?”

Newton

Zijn boodschap is helder: met een kleine ingreep kun je de les een compleet andere insteek geven. Zonder dat het de docent al te veel moeite kost.

Een andere tip van de lector: pak er eens een biografie bij van een christen die een belangrijk rol heeft gespeeld in jouw vakgebied. „Laat leerlingen bij Frans eens wat lezen over Henri Dunant, de Franssprekende Zwitser die het Rode Kruis oprichtte. Hij was christen, maar leefde ook een tijd in de ban van geld en rijkdom.”

Zo kan een natuurkundedocent aandacht besteden aan christenwetenschappers. „Vertel niet alleen over de uitvindingen van Michael Faraday op het gebied van elektriciteit. Maar ook dat Faraday niet-gelovigen meenam naar de kerk en om de dag zijn avondeten afstond aan zijn zusje dat het minder breed had dan hijzelf.”

Waarom zou een leraar zijn leerlingen niet inspireren door deze christenen, vraagt Murre zich af. Niet dat gelovigen beter zijn. „Als je diep graaft, ontdek je dat ook wel.” John Newton, de dichter van het lied ”Amazing grace”, was bijvoorbeeld voor zijn bekering kapitein op een slavenschip.

Leraren moeten zich niet beperken tot mensen die passen in het plaatje van de reformatorische gezindte anno 2019, bepleit Murre. „Er is meer dan ons eigen land en onze eigen cultuur. Augustinus bijvoorbeeld was geen blanke man in een zwart pak met een mooie stropdas. Hij zag eruit als een Marokkaan.” Een docent kan volgens hem ook prima niet-christenen zoals Nelson Mandela voor het voetlicht brengen.

Godsdienst

Voor zijn onderzoek werd de proef op de som genomen bij het vak Engels. Het resultaat? „Leerlingen vonden het vak leuker, hadden het idee dat ze meer Engels leerden dan anders, en vonden soms zelfs dat ze meer aan het denken werden gezet dan bij godsdienst.”

Zoek aanknopingspunten met het christelijk geloof en christelijke waarden, luidt Murres advies aan docenten. „Al is het maar bij 10 procent van de lessen.”

Nu al komen groepjes docenten van diverse middelbare scholen regelmatig bij elkaar om zich te buigen over de vraag hoe ze in de klas een christelijk geluid kunnen laten doorklinken. Tussendoor passen zij een aantal lessen aan met ideeën van het lectoraat. „Wij onderzoeken wat dat met hen doet en kijken of die aanpak ook andere docenten kan helpen.” Het plan is om deze groepen verder uit te breiden.