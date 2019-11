Laanbouwhuis paradepaardje boomkwekers Opheusden

Nog even en de zuidelijke entree van Opheusden krijgt een compleet nieuw uiterlijk. Wie volgend jaar vanaf de A15 het dorp binnenrijdt, passeert niet alleen een nieuw bedrijventerrein, maar ook het beeldbepalende Laanboomhuis.

Het Agro Business Centre van 35 hectare, in de volksmond ook wel het ABC-terrein genoemd, is al jaren een grote wens van boomkwekers en de gemeente Nederbetuwe. Om hét laanboomcentrum van Europa meer tot uitdrukking te laten komen, wil de regio bedrijven die gerelateerd zijn aan de laanboomsector zoveel mogelijk concentreren op één plek.

De eerste ondernemingen hebben zich er inmiddels gevestigd. Om het dorp te ontlasten, liggen er ook plannen voor een nieuwe rondweg richting Kesteren. Paradepaardje is echter het twee verdiepingen hoge Laanboomhuis van in totaal 420 vierkante meter. Het glasrijke pand wordt het visitekaartje van de sector –waar de regio 700 arbeidsplekken aan te danken heeft– en het dorp.

Uitstraling

De 160 boomkwekers hebben zich verenigd in Tree Centre Opheusden (TCO), een fusie van vier belangenverenigingen. De organisatie die nationaal en internationaal aan de weg timmert, mist tot nog toe een onderkomen met voldoende uitstraling. Daar komt echter verandering in, vertelt TCO-bestuurslid Wim Crum.

Hij is een van de bestuurders van het nieuwe professionele en duurzame pand. De Betuwse boomkweker oogt tevreden. Begrijpelijk. Na een overlegperiode van vijf jaar met overheden, subsidieverstrekkers, bouwbedrijven, architecten en niet in het minst de eigen leden is de kogel door de kerk. Zoals het er nu naar uitziet kunnen binnenkort de handtekeningen gezet worden. En zonder bezwaren tegen het ontwerp zelf, kan over enkele weken de eerste paal de grond in. Volgend jaar rond deze tijd moet het gebouw dan in gebruik worden genomen.

„Eigenlijk willen de gemeente en boomkwekers dit al zo’n vijftien jaar. Pas de laatste vijf jaar zit er vaart in.” De noodzaak van het nieuwe pand staat voor Crum niet ter discussie. „We hebben nu als TCO geen eigen kantoor. Een betaalde voorzitter, vakinhoudelijk medewerker en parttime secretaresse moet je op een fatsoenlijke plek kunnen huisvesten. Datzelfde geldt voor de praktijkopleiding van leerlingen. Dat gebeurt nu nog in een ruimte op ons bedrijf. Verder willen we ook buitenlandse bezoekers ergens kunnen opvangen en een goede indruk geven van wat wij in deze regio te bieden hebben.

We hebben bovendien een gebouw nodig voor vergaderingen, onderzoek, educatie en de presentatie van nieuwe ontwikkelingen in de sector. Dat hoort niet bij een kweker thuis, maar op een professionele gezamenlijke locatie.”

De begrote bouwkosten van 1 miljoen euro worden gedekt door een bijdrage van 500.000 euro door de provincie Gelderland en eenzelfde bedrag van een bank. De jaarlijkse exploitatiekosten zijn geraamd op 70.000 euro. Bedrijven op het ABC-terrein dragen bij aan de gebruikskosten van het Laanboomhuis via een heffing van 6,13 euro per vierkante meter. Een bedrag waarvoor gemeente Nederbetuwe garant staat. Daarna komt de exploitatie voor eigen rekening. De resterende 20.000 euro moet komen uit de niet-commerciële opbrengst van ruimten in het Laanboomhuis. „De contributie gaat in ieder geval niet omhoog”, verduidelijkt Crum. „Dat was ook een van de voorwaarden van onze leden.”

Maar geen spoor zonder dwarsliggers. „Veel te duur allemaal”, vindt Erwin Schaap, mede-eigenaar van boomkwekerij G. J. Roelofsen uit Dodewaard. „Ik ben zeker niet tegen promotie, maar dit is allemaal veel te grootschalig. Voor een bedrag van 2 ton zou je ook iets moois kunnen neerzetten. Bovendien hebben de meeste kwekers op hun eigen bedrijf faciliteiten genoeg. Je gaat daar toch niet met je klanten naartoe om producten van collega’s te laten zien? Dat is de kat op het spek binden.”

Contributieverhoging

Schaap vreest daarnaast contributieverhoging, ondanks de goede bedoelingen van het TCO-bestuur. „Diverse bedrijven hebben geen opvolger en zullen op termijn stoppen. Dat betekent dat de andere leden dat financiële gat moeten opvullen.”

Zijn collega Gerrit van de Bijl van boomkwekerij Het Binnen in Lienden deelt diezelfde mening. Hij zet grote vraagtekens bij het toegezegde bedrag van de provincie. „Maar zelfs met dat geld is dit prestigeproject niet haalbaar. Een gebouw van 2 ton was nog te overzien geweest. De komende jaren gaan zeker 30 boomkwekers stoppen. De andere leden gaan echt niet extra betalen.”

Toch blijft Crum optimistisch. „De meeste boomkwekers zien het voordeel en de noodzaak wel. Dat Laanboomhuis gaat er, zoals het er nu uit ziet, komen.”

serie

Grote dossiers

Grote projecten, fusies, jarenlang slepende dossiers. Het lokale bestuur, burgers en bedrijven staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Maandag deel 4.