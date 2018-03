Laanboomhuis wordt visitekaartje boomkwekers regio Opheusden

In Opheusden komt een Laanboomhuis, dat het visitekaartje van de boomkwekers in de regio moet worden. De gemeenteraad van Neder-Betuwe besluit donderdag avond ruim 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor ontwikkeling en exploitatie.

Het centrum wordt voor de laanboomsector de ontmoetingsplek voor handel, samenwerking, innovatie en scholing, zegt wethouder Keuken. Een „kristallisatiepunt” noemt hij het in het raadsvoorstel. Dat staat als hamerstuk op de agenda, wat betekent dat de gemeenteraad na eerder overleg geen behoefte meer heeft aan een debat en dat instemming zeker is.

Voorzitter Kees van Rooijen van ondernemersvereniging Tree Centre Opheusden (TCO) is ingenomen met de plannen voor het Laanboomhuis. „Onze regio wil in 2030 het toonaangevende laanboomcentrum van Europa zijn. Dat gaat zonder gebiedspromotie niet lukken. Een professionele uitstraling is een voorwaarde. Het Laanboomhuis voldoet daaraan.”

De ledenvergadering van TCO, waarin 160 boomkwekers samenwerken, besloot vorige maand met een hypotheek van 5 ton aan het Laanboomhuis bij te dragen. De provincie Gelderland zegde eerder al 5 ton subsidie toe. De gemeente Neder-Betuwe steekt er ten minste 5,4 ton in. Dat geld verkrijgt zij uit de exploitatie van het Agro Business Centre (ABC) in Opheusden, het bedrijventerrein waarop het Laanboomhuis wordt gebouwd.

De gemeente beschouwt het Laanboomhuis als het vlaggenschip van het ruim 30 hectare grote ABC. Het bedrijvenpark is bestemd voor ondernemingen die aan de laanboomteelt zijn gerelateerd.

Verhuizen

Er is al één bedrijf gevestigd, dat machines voor de boomkwekerij levert. Verschillende ondernemers hebben belangstelling om ook naar het ABC te verhuizen. Keuken: „De gemeente is met drie partijen in gesprek over vestiging, voor één bedrijf loopt het vergunningstraject reeds.”

Van elke vierkante meter die de gemeente Neder-Betuwe op het bedrijventerrein verkoopt, draagt ze ruim 6 euro af aan de exploitatie van het Laanboomhuis. Dit jaar komt er ruim 2 ton binnen, volgend jaar nog eens 180.000 euro, verwacht Keuken.

De laanboomteelt is met een totale oppervlakte van 1500 hectare een belangrijke bestaansbron in Opheusden en omgeving. Van alle laan- en sierbomen die in Nederland worden geteeld komt circa 40 procent hier vandaan. De esdoorn, de linde en de prunus zijn de belangrijkste soorten.

Van de bomen is 70 procent bestemd voor groothandel en export, 15 procent voor hoveniers in Nederland, 10 procent voor tuincentra. Van de geëxporteerde bomen gaat 11 procent naar landen buiten de Europese Unie.

In het Laanboomhuis krijgt onder meer het handelscentrum van TCO onderdak. „Leden hoeven dankzij de onderlinge samenwerking nooit nee te verkopen aan een klant”, verduidelijkt Van Rooijen. „Als ze iets niet zelf in huis hebben, kunnen ze een beroep doen op een collega.”

De praktijklessen van de tuinbouwopleiding van onderwijsinstelling Helicon worden in de toekomst ook in het Laanboomhuis gegeven. Bij het centrum wordt een assortimentstuin ingericht om te tonen wat er in de regio wordt gekweekt.

Laatste vindingen

De werkgroep onderzoek en innovatie van TCO, waarin adviseurs van Wageningen University met kwekers meedenken, zal in het Laanboomhuis de laatste vindingen presenteren. Het TCO-kantoor wordt eveneens in het Laanboomhuis ondergebracht. De organisatie huurt nu nog ruimte bij een kweker.

Het huis moet volgend jaar worden gebouwd. Van Rooijen: „We hopen het per 1 januari 2020 in gebruik te kunnen nemen.”