De veerdiensten van en naar de Waddeneilanden hebben dit weekend te kampen met uitval of vertraging. Door extreem laagwater in combinatie met de straffe oostenwind is de vaargeul op sommige momenten niet diep genoeg.

Alle veerdiensten schrappen zowel zaterdag- als zondagmiddag afvaarten of passen de vertrek- en aankomsttijden aan.