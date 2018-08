Laagterecord Rijn na een dag gebroken

Het laagterecord van de Rijn bij Lobith is na een dag al gebroken, laat Rijkswaterstaat maandag weten. Zaterdag ging het record uit 2011 eraan. Zondag zakte het waterpeil in de rivier nog verder. Het nieuwe record van de allerlaagste waterstand ooit staat nu op 6,85 meter boven NAP.

Rijkswaterstaat berekent een daggemiddelde van de waterstand door elke tien minuten te peilen hoeveel water er in de rivier staat. Maandag is al een waterstand van 6,82 meter boven NAP gemeten bij Lobith. Pas dinsdag blijkt uit het daggemiddelde van maandag of het nieuwste record opnieuw sneuvelt.

Het Gelderse Lobith ligt aan de Duitse grens. Rijkswaterstaat hoopt op veel regen in Duitsland en Zwitserland, zodat de zeer lage waterstand in de grote rivieren eindelijk flink stijgt. Op de Waal, de drukstbevaren rivier van Europa, is de vaargeul zo smal geworden dat er sprake is van filevaren. Op de IJssel geldt een inhaal- en passeerverbod voor de binnenvaart.