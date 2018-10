Laagste waterstand Rijn ooit; zandvlakten in Duitse deel rivier

Het waterpeil in de Rijn heeft bij Lobith weer een laagterecord bereikt. Rijkswaterstaat meldde maandag dat een peil van 6,80 meter is gemeten. Het vorige record dateert van 5 oktober. Het waterpeil was toen 6,83 meter.

„Voor de komende dagen wordt weinig regen voorspeld, dus we verwachten dat het waterpeil bij Lobith nog verder daalt”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Hij laat weten dat de lage waterstand gevolgen heeft voor de scheepvaart op de Rijn. Als het waterpeil lager is, houden de schepen daar rekening mee en nemen ze minder vracht mee.

Rijn

In Duitsland staat de Rijn uitzonderlijk laag. Gedeelten van de rivierbedding zijn er drooggevallen.