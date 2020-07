Laagste aantal coronapatiënten op ic sinds maart

Op de intensive cares liggen veertien mensen met het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds de begindagen van de uitbraak, begin maart. Op woensdag lagen zeventien patiënten op een intensivecareafdeling.

Op 16, 17, 21 en 23 juli behandelden de intensive cares vijftien mensen aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 63 naar 66. Dat betekent dat ziekenhuizen bij elkaar tachtig coronapatiënten behandelen, evenveel als op woensdag.

Het aantal ziekenhuisopnames is in de afgelopen weken iets gestegen. Tussen 29 juni en 5 juli werden vijf mensen in een ziekenhuis opgenomen, dus minder dan één per dag. Vorige week kwamen negentien mensen in een ziekenhuis te liggen, bijna drie per dag. Daar staat tegenover dat andere patiënten opgeknapt het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is de situatie in de ziekenhuizen „heel stabiel zonder regionale bijzonderheden”.

Op de intensive cares liggen ook 564 mensen met andere aandoeningen, dertien meer dan op woensdag. In totaal behandelen intensivisten dus 578 mensen. Dat aantal schommelt nu al twee maanden rond de 600. Onder normale omstandigheden behandelen intensive cares zo’n 900 mensen, waarvoor 1150 bedden beschikbaar zijn. Dit betekent dat ongeveer de helft van alle ic-bedden momenteel niet gebruikt wordt.