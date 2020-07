Laagste aantal coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gezakt naar het laagste niveau sinds begin maart. In totaal behandelen ziekenhuizen nu nog 80 mensen vanwege het virus. Van hen liggen 17 op de intensive care (ic) en 63 op een verpleegafdeling, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op dinsdag werden 19 patiënten op een ic behandeld en 77 op een verpleegafdeling, bij elkaar dus 96. Het aantal schommelt sinds begin juli rond de honderd.

In de afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen flink toegenomen, en volgens de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen weken ook gestegen. Begin juli werden in een week tijd vijf mensen vanwege corona opgenomen in een ziekenhuis, vorige week kwamen negentien mensen in een ziekenhuis te liggen. Het gaat nog steeds om lage aantallen, benadrukken het RIVM en het LCPS.

Op de intensivecareafdelingen liggen ook 548 mensen met andere aandoeningen. In totaal behandelen intensivisten dus 565 mensen. Onder normale omstandigheden zouden ic’s ongeveer 900 mensen behandelen.