KWF Kankerbestrijding helpt patiënten die bang zijn voor corona

Enkele organisaties, waaronder KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) gaan (ex-)patiënten helpen die bang zijn om het coronavirus te krijgen of hulp nodig hebben.

Speciaal voor deze groep is de website www.kwfvriendendienst.nl ontwikkeld. Via deze site kunnen mensen die kanker hebben of hebben gehad hulp vragen aan vrienden of kennissen. Het gaat om alledaagse taken, zoals boodschappen doen. Door gebruik te maken van deze website hoeven ze niet naar buiten en kunnen ze direct contact met anderen die mogelijk besmet zijn vermijden.

Hoewel de inloophuizen van de Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO) gesloten zijn wegens de coronamaatregelen, zijn ze wel telefonisch bereikbaar voor de patiënten.