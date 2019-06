Kwestie samenwerking CU/SGP in EU in beslissende fase

Het vraagstuk of CU en SGP in Brussel samen in één fractie verder gaan, is in een beslissende fase terecht gekomen.

Woensdagavond vergadert de top van beide partijen over de kwestie. Bij dat overleg zijn behalve de gekozen EP-leden Van Dalen (CU) en Ruissen (SGP), ook de partijvoorzitters Adema (CU) en Zevenbergen (SGP), alsook de partijleiders Segers en Van der Staaij aangeschoven.

Naar alle waarschijnlijkheid valt vanavond de beslissing of Van Dalen en Ruissen verder gaan in één fractie, en zo ja, in welke dan. In afwachting van deze beslissing hebben noch Van Dalen noch Ruissen zich tot nu toe bij een bestaande fractie ingeschreven.

Spannende tijd voor CU-SGP in Europarlement

De kans dat zij beiden lid zullen worden van dezelfde fractie lijkt niet groot te zijn. Naar verluidt neigt Van Dalen ertoe, nu het vormen van een nieuwe fractie rond de Italiaanse Vijfsterrenbeweging op steeds meer complicaties stuit, zich aan te sluiten bij de EVP-fractie (de Europese christendemocraten). In dat geval is het waarschijnlijk dat Ruissen lid wordt van de ECR-fractie, de fractie van Europese conservatieven en hervormers, waartoe inmiddels ook de Nederlandse partij FVD behoort. In de achterliggende vijf jaar waren zowel Van Dalen als Belder (SGP) lid van deze ECR-fractie, maar Van Dalen verliet deze club op het moment dat zij FVD toeliet tot haar gelederen.