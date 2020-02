‘Kwart zorgmedewerkers wil meer uren werken’

Bijna een kwart van de zorgmedewerkers wil gemiddeld zes uur per week meer werken, met name de vrouwen die nu een contract van minder dan 25 uur hebben. Dat concludeert stichting Het Potentieel Pakken onder meer op basis van onderzoek onder 17.500 zorgmedewerkers.

Het uitbreiden van bestaande contracten helpt volgens de stichting om de personeelstekorten in de zorg terug te dringen. Deze mogelijkheid krijgt volgens haar echter „onvoldoende prioriteit” bij de zorginstellingen.

De stichting Het Potentieel Pakken werd opgericht nadat McKinsey & Company in 2018 het rapport ‘Het potentieel pakken: de waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt’ presenteerde. Ze overhandigt haar eigen bevindingen donderdag aan het kabinet.

„We zijn dit initiatief gestart omdat de zorgsector onder grote druk staat door groeiende arbeidstekorten. Tegelijkertijd werken meer dan 900.000 vrouwen hier in deeltijd, en is de contractgrootte gemiddeld 24 uur. Het gevoel leeft dat vrouwen niet meer uren wíllen werken. Ons onderzoek laat zien dat dit beeld niet klopt”, aldus voorzitter van de stichting Wieteke Graven.

„Er is alleen niet eerder onderzocht wat hen tegenhoudt en hoe we die belemmeringen kunnen wegnemen. Onze insteek is zeker niet ‘allemaal voltijd werken’. Wél om vrouwen die dat willen in de gelegenheid te stellen meer uren te werken. En vier uur extra kan al een enorm verschil maken.”