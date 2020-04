„Kwart van mensen heeft virus zonder klachten”

Tot een kwart van de mensen kan geïnfecteerd zijn met het coronavirus zonder daar klachten van te ondervinden.

Dat stelt dr. Robert Redfield, hoofd van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in een interview met de National Public Radio deze week. „Dat is een belangrijk gegeven, want zo kunnen er individuen zijn die geen symptomen hebben, maar wel bijdragen aan virustransmissie.”

Daarbij komt dat geïnfecteerde personen al besmettelijk kunnen zijn tot 48 uur voordat de symptomen optreden, zegt Redfield. „Dat verklaart de snelheid waarmee het virus zich blijft verspreiden.”

Twee recente studies suggereren dat virusoverdracht door mensen zonder symptomen ook daadwerkelijk plaatsvindt. Dat was bij 10 op 157 onderzochte besmettingen het geval, kwam de ene studie op uit. Omgerekend 6,4 procent. Een andere studie kwam uit op 12,6 procent besmettingen door geïnfecteerde personen zonder symptomen.

Vanwege deze nieuwe inzichten is de CDC zich aan het beraden of mondkapjes voor een breder publiek –en niet alleen voor zorgverleners en patiënten– moeten worden aanbevolen. „Je kunt op twee manieren naar een mondkapje kijken: het beschermt mij tegen het virus, of het voorkomt dat ik anderen besmet”, aldus de CDC-directeur. Mondkapjes kunnen volgens hem daarom toegevoegde waarde hebben voor iedereen die mogelijk besmet is.

Virus blijft

Voorlopig moeten we met het virus zien te dealen, stelt Redfield. „Het virus zal bij ons blijven. Voor de komende 24 maanden zitten we in hetzelfde schuitje. In die tijd moeten we sociaal afstand blijven houden, vroege besmettingen opsporen, besmette personen isoleren en contactonderzoek doen.”

Ook onderzoekers van Stanford University in Californië verwachten dat de coronamaatregelen nog wel één tot anderhalf jaar nodig zullen blijven. Op basis van wiskundige modellen schatten ze in dat zodra de maatregelen worden versoepeld, het virus de kop weer zal opsteken, waarna zorgstelsels snel overbelast raken. „Het is duidelijk dat als we social distancing een tijd lang omarmen en vervolgens alle beperkingen weer opheffen, we mogen verwachten dat het virus weer aan een opmars begint, omdat veel mensen er nog steeds vatbaar voor zijn”, verklaart onderzoeker Erin Mordechai tegenover kennisplatform Scientias. „We moeten meerdere interventies gedurende een langere periode –12 tot 18 maanden of meer– doorvoeren, tot er wereldwijd effectieve behandelingen en/of vaccins beschikbaar zijn.”