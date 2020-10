Kwart Nederlanders heeft CoronaMelder-app op zijn smartphone

De CoronaMelder-app is inmiddels door 3,7 miljoen mensen op hun smartphone gedownload. Dat komt neer op ruim een kwart van de Nederlandse bevolking, meldt onderzoeksbureau GfK.

De app geeft gebruikers een waarschuwing als ze in de buurt zijn geweest van iemand met een coronabesmetting. Zaterdag werd de CoronaMelder, na een periode van uitstel, officieel in gebruik genomen.

Volgens de onderzoekers is de app vooral populair onder ouderen. Onder de 50- tot 65-jarigen heeft inmiddels 30 procent de app op de smartphone.

Het gebruik ervan is vooral in de provincie Zuid-Holland sterk gestegen. In Flevoland ligt het onlinebereik relatief gezien het hoogst met 33 procent en in Zeeland en Groningen is het bereik met minder dan 20 procent het laagst.

De app was sinds augustus op proef beschikbaar in enkele veiligheidsregio’s. Sinds 10 oktober is hij voor iedereen te gebruiken. De app geeft een melding als iemand enige tijd in de buurt is geweest van een besmet persoon, die dat dan wel zelf op zijn eigen app moet invoeren. Alle gegevens zijn anoniem.