Kwart minder tekenbeten gemeld

In de eerste zeven maanden van het jaar zijn er via Tekenradar.nl ruim 4800 tekenbeten doorgegeven. Dat is 25 procent minder dan het gemiddelde in de jaren 2013 tot en met 2016. Vermoedelijk is het droge voorjaar er debet aan, omdat teken dan minder actief zijn. Omdat juli een hele natte maand was, trokken mensen minder de natuur in.

De speciale site is een initiatief van Wageningen University en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Burgers kunnen er tekenbeten op melden en die meldingen geven inzicht over de locatie waar teken voorkomen en ook de periode waarin ze er zijn.

Op de site NatureToday.com wordt gewaarschuwd voor een grotere kans op tekenbeten de komende dagen. Het wordt dan warmer weer terwijl de natuur nog vochtig is van de regenval. Een tekenbeet kan leiden tot de ziekte van Lyme.