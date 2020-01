Kwart miljoen ondertekenaars petitie vuurwerkverbod

Meer dan een kwart miljoen mensen en organisaties hebben de onlinepetitie ondertekend die zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk en steun geeft aan het Nationaal Vuurwerkmanifest. Vooral de afgelopen dagen hebben zich meer dan 50.000 ondertekenaars aangesloten, meldt de organisatie.

Het aantal ondertekenaars van beide antivuurwerkinitiatieven stond voor de jaarwisseling nog op rond de 190.000, maar in de eerste dagen van het nieuwe jaar loopt het storm, met soms meer dan 10.000 steunbetuigingen per dag, aldus de organisatie.

Behalve individuele traumachirurgen heeft nu ook de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie zich aangesloten bij de roep om een verbod op consumentenvuurwerk. Datzelfde hebben het BovenIJ-ziekenhuis, de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (28 regionale ziekenhuizen) en de Stichting AAP gedaan.

De ondertekenaars doen het dringende verzoek aan de politiek om in 2020 consumentenvuurwerk volledig te verbieden.

Woordvoerster Maaike van Zuilen van de initiatiefnemers zegt dat daarnaast per e-mail veel steunbetuigingen zijn ontvangen van mensen die het vuurwerk beu zijn. „We zien echt een omslag in het denken over vuurwerk, ook door de brand in Arnhem die twee mensen het leven kostte. Ook hulpverleners doen nu hun mond open.”

Zij pleit voor een volledig verbod op vuurwerk, hoewel de vuurwerkbranche volgens haar beweert dat het merendeel van de letsels worden veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Dat is volgens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap onjuist. Op basis van de gegevens van de laatste jaarwisseling is 67,8 procent van alle brandwonden en oogletsels veroorzaakt door legaal vuurwerk.